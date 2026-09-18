U Beču je otvoren concept store u kojem možete popiti kavu na namještaju koji zatim možete kupiti

Beč posljednjih godina dobiva sve više mjesta zbog kojih vrijedi skrenuti s poznatih ruta, a jedno od zanimljivijih novih otvorenja nalazi se u Porzellangasse, nekoliko minuta hoda od Servitenviertela. Belle & George otvoren je u svibnju ove godine kao mjesto koje istodobno funkcionira kao concept store, showroom, café i studio za uređenje interijera, a granice između tih različitih uloga namjerno su gotovo izbrisane. Ovdje možete doći na kavu i francusko pecivo, sjesti za stol koji vam se svidi i zatim doznati da su i stol i stolac na kojima sjedite – na prodaju.
Belle & George
Iza Belle & George stoje Isabelle i George Castaing-Soulier, francuski par koji živi u Beču i iza sebe ima iskustvo u arhitekturi, dizajnu interijera i dizajnu namještaja.
Isabelle je arhitektica i dizajnerica interijera, dok George dizajnira namještaj, a zajednički projekt zamislili su kao svoju “Maison de Design” – kuću dizajna u kojoj će na jednom mjestu povezati vlastiti rad, predmete drugih europskih autora i proizvođača te svakodnevno iskustvo prostora.
Na približno 300 četvornih metara showrooma tako se izmjenjuju ambijenti koji podsjećaju na prostorije stvarnog doma. Umjesto klasičnog prodajnog prostora s proizvodima poredanima jedan uz drugi, Belle & George ima blagovaonicu, dnevni boravak, galeriju, kupaonicu i outdoor zonu. Namještaj, rasvjeta, tekstil, posuđe i dekorativni predmeti postavljeni su u interijere koji pokazuju kako bi mogli izgledati kada izađu iz trgovine i postanu dio nečijeg doma.
U središtu ponude nalazi se i prva vlastita kolekcija Belle & George, među ostalim stolovi izrađeni od drva i kamena. Uz nju su Isabelle i George okupili selekciju europskih brendova i proizvođača, s naglaskom na prirodne materijale, zanatsku izradu i proizvodnju u Europi, velikim dijelom u Austriji. Njihov pristup sažima i rečenica koja prati identitet brenda – “La beauté du vrai”, odnosno ljepota autentičnog.
Concept store u kojem je café dio iste priče
Posebno zanimljiv dio Belle & George nalazi se već u prizemlju. Café nije zamišljen kao dodatak trgovini u koji se svraća nakon shoppinga, već kao sastavni dio prostora i način na koji se dizajn može iskusiti prije kupnje. Posjetitelji koriste isti namještaj koji se nalazi u ponudi, pa showroom u tom trenutku postaje stvarni životni prostor. Francusku komponentu cijele priče dodatno naglašava Parémi, poznata bečka francuska boulangerie i pâtisserie čija se peciva i slastice poslužuju u caféu. Iza Parémija stoji Isabellin brat Rémi, a obiteljska poveznica seže i dalje od zajedničkog jelovnika: Isabelle je ranije radila na interijeru njihove lokacije u prvom bečkom okrugu.
Belle & George tako spaja dvije stvari koje se u klasičnom retailu često promatraju odvojeno – prostor u kojem nešto kupujemo i prostor u kojem želimo provesti vrijeme. Možete doći zbog kave, ostati razgledavati namještaj, pronaći lampu ili posuđe za stan ili razgovarati s njihovim timom o uređenju cijelog interijera.
Nova adresa za ljubitelje interijera u Beču
Iako je otvoren tek prije nekoliko mjeseci, Belle & George već se pojavio u austrijskim vodičima kroz nova bečka mjesta. Falstaff ga je uvrstio u svoj Café Guide, dok ga je Viennissima Lifestyle izdvojila među novim skrivenim adresama u gradu. Austrijska gospodarska komora predstavila ga je kao novi koncept u kojem se susreću dizajn, obrt i pâtisserie.
Vrijedi ga zapamtiti i zbog lokacije. Porzellangasse 9 nalazi se u devetom okrugu, nadomak Servitenviertela, dijela Beča koji je dovoljno blizu povijesnom centru da se do njega lako dođe pješice, a istodobno ima karakter lokalne četvrti s manjim trgovinama, restoranima i kafićima.
Belle & George zato je jedna od onih adresa koje lako mogu promijeniti plan za nekoliko sati u Beču. Možete doći samo na kavu i croissant, a završiti kat više, među stolovima od kamena, rasvjetom i predmetima za dom, razmišljajući gdje biste ih smjestili u vlastitom stanu.
Belle & George
Adresa: Porzellangasse 9, Beč
Radno vrijeme: Utorak – petak: 8:30 – 18:30; Subota: 9:30 – 18:00; Ponedjeljak: prema dogovoru
FOTOGRAFIJE: Belle & George