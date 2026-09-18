U Beču je otvoren concept store u kojem možete popiti kavu na namještaju koji zatim možete kupiti

Beč posljednjih godina dobiva sve više mjesta zbog kojih vrijedi skrenuti s poznatih ruta, a jedno od zanimljivijih novih otvorenja nalazi se u Porzellangasse, nekoliko minuta hoda od Servitenviertela. Belle & George otvoren je u svibnju ove godine kao mjesto koje istodobno funkcionira kao concept store, showroom, café i studio za uređenje interijera, a granice između tih različitih uloga namjerno su gotovo izbrisane. Ovdje možete doći na kavu i francusko pecivo, sjesti za stol koji vam se svidi i zatim doznati da su i stol i stolac na kojima sjedite – na prodaju.